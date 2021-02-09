Свыше 78 тысяч девятиклассников пройдут итоговое собеседование по русскому языку в Подмосковье

Ученики девятых классов Московской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля. В нем примут участие свыше 78 тысяч ребят.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В Подмосковье ученики пройдут собеседование внутри своих школ.

Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации Ирина Каклюгина.

Для школьников подготовят четыре задания. Среди них чтение текста вслух, пересказ, монологическое высказывание по теме и диалог с экзаменатором.

«Для выпускников, получивших „незачет“ или не явившихся по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные дни — 10 марта и 17 мая», — отметила Каклюгина.

Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что новыми компьютерами и интерактивными досками оснастят еще 350 школ Подмосковья за год. Но цифровое обучение не заменит традиционное.