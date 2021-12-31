Итоги уходящего года в сфере ЖКХ подвели в Подмосковье

В канун Нового года в Подмосковье подвели итоги событий, которыми был отмечен уходящий 2021 год в сфере ЖКХ и энергетики. Одним из главных достижений стали результаты «Социальной газификации», которая затронула 1113 населенных пунктов Московской области. Газ подвели к границам участков порядка 36 тысяч граждан.

Правительство региона подписало крупную концессию с «Газпром теплоэнерго Московской области» о модернизации и строительстве более сотни котельных, свыше 100 километров теплотрасс.

Московская область заняла первое место в общероссийском «зеленом рейтинге». Подмосковье лидирует по стране по уровню обращения с бытовыми отходами. Отсортировано больше 5,2 тонны твердых коммунальных отходов, все они пойдут на вторичную переработку. Из них будут делать велосипеды, новые ПЭТ бутылки и банки, тротуарную плитку и многое другое. В области создано множество ЭКОпунктов — там установлены аппараты по приему некоторых отходов. Взамен можно получить скидки в магазинах, баллы и промокоды для снижения стоимости покупок.

В 2022 году в Подмосковье начнет работу самый крупный в стране завод по переработке пластика на базе компаний «ЭкоЛайн» и «Втор-Пласт». Создается также региональная Ассоциация переработчиков ВМР, которая объединит свыше 60 региональных переработчиков вторичного сырья;

План по замене в домах старых лифтов на новые в регионе выполнили на 100%. За год в Подмосковье установили 1190 новых лифтов. Полностью выполнена и программа по улучшению качества питьевой воды. За минувший год в Московской области отремонтировали больше 12 тысяч подъездов.

Впервые в истории ЖХК России в Московской области решили реализовать сервис «Коммунальный бонус». Всем, кто своевременно вносит оплату жилищно-коммунальных услуг, дают скидки и бонусы в интернет-магазинах и кафе. Кроме того, введен кешбэк при оплате услуг ЖКХ по карте «Мир».

Фонд капитального ремонта Подмосковья впервые приступил к созданию в жилых домах колясочных вместо мусоропроводов. Пока это пилотный проект, проходящий в нескольких районах региона. Если он окажется успешным, его введут по всей Московской области.

Это далеко не все достижения Подмосковья в сфере жилищно-коммунального хозяйства за предыдущий год. В министерстве пожелали всем жителям региона и России хороших новогодних праздников.