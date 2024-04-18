Подмосковье 18 апреля 2024, 23:48 Итоги субсидирования сельхозпроизводителей подвели в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Читать 360tv в

Подмосковные сельхозпроизводители подали 64 заявки на участие в отборе на предоставление субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Предприниматели региона с начала апреля могли обратиться за финансовой поддержкой производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, с победителями конкурсного отбора заключили соглашения на субсидирование на более чем 410 миллионов рублей.

Реклама

«Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета. Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», — рассказал Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».