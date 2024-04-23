Подмосковье 23 апреля 2024, 14:19 Итоги работы коммунальных служб за неделю подвели в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне состоялось очередное оперативное совещание главы округа Анны Кротовой с заместителями. На мероприятии обсудили результаты работы за прошедшую неделю и планы на следующую.

В течение недели установили 36 и отремонтировали 29 дорожных знаков. Провели ремонт и закрыли 154 дорожные ямы, а также решили проблемы подтекания колодца на Спортивной улице. Расширили три контейнерные площадки, решили вопрос с лужей на улице Калинина и отремонтировали кровлю участника спецоперации. В планах на следующую неделю — провести субботник и разработать план мероприятий по предотвращению подтоплений во дворах.

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В ходе совещания также обсудили план мероприятий в рамках Дня добрых дел, включая посадку 120 деревьев и 100 кустов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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