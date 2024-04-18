Подмосковье 18 апреля 2024, 19:38 Итоги очередной выездной администрации подвели в Мытищах

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В Мытищинском Центре единоборств состоялась встреча в формате выездной администрации. Жители смогли обсудить насущные вопросы непосредственно с профильными специалистами, представителями ресурсоснабжающих организаций и депутатами.

На прием к специалистам пришли 38 жителей города, которые подняли 52 вопроса на самые разные темы. Особенно актуальными для мытищинцев оказались вопросы, касающиеся земельных отношений, ЖКХ, благоустройства территорий, дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры.

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Каждое обращение было тщательно зафиксировано и направлено в работу соответствующим специалистам. Встречи в подобном формате в городском округе продолжатся и далее.

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