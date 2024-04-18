Подмосковье 18 апреля 2024, 11:49 Итоги конкурса среди работников МФЦ подвели в Подмосковье Итоги конкурса среди работников МФЦ подвели в Подмосковье На фото Кирилл Горбунов / Источник фото: МФЦ г.о. Орехово-Зуево

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Юбилейный конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ» провели в Подмосковье. Об итогах сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Подмосковье в 10-й раз. В этом году в нем приняли участие 34 сотрудника центров „Мои документы“. Успешно пройдя все этапы, победил Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева», — рассказала министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.

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Победитель примет участие в федеральном конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист».

Второе место в конкурсе досталось Олесе Ивановой из Рузы, третье — Андрею Логинову из Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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