Подмосковье 15 сентября 2023, 12:14 Итоги конкурса педагогов-психологов подвели в Подмосковье АСОУ

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Церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья — 2023» состоялась на базе Академии социального управления. Победителей назвали в Министерстве образования Московской области.

С мая по сентябрь проходил конкурс педагогов-психологов в Подмосковье. Он включал четыре этапа в очном и заочном формате. По традиции в жюри вошел победитель предыдущего года.

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На церемонии награждения собрались все участники конкурса.

Первое место заняла Анастасия Сухорукова, педагог-психолог центра «Радуга» из Балашихи. Второе и третье места достались Марине Князевой из детского сада Черноголовки и Марии Богданович из Видновской школы No 10.

В своем выступлении Анастасия Сухорукова поблагодарила всех, кто ее поддерживал. По ее словам, конкурс расширил профессиональный кругозор и дал стимул к новым достижениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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