Итоги года в Подмосковье подведут 24 декабря

Итоги 2019 года подведут в Московской области на заседании Высшего совета. Пройдет оно 24 декабря, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

На заседании Высшего совета подведут все итоги работы правительства за этот год. Также на мероприятии поставят цели и задачи на 2020-й.

«Завтра мы традиционно подведем итоги нашей работы за 2019 год и, соответственно, отметим лучшее, а также прорывы года, которые обратили на себя внимание и заслуженно были оценены жителями нашего региона», — рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства региона.

В заседании Высшего совета примут участие члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, депутаты, представители Общественной палаты региона.

Также глава Подмосковья напомнил, что впереди новогодние праздники. А это значит, что нужно обеспечить безопасность на территории области.