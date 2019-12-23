    23 декабря 2019, 13:10

    Итоги года в Подмосковье подведут 24 декабря

    Евгения Остапенко, Екатерина Малашенко

    Итоги 2019 года подведут в Московской области на заседании Высшего совета. Пройдет оно 24 декабря, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
    Итоги года в Подмосковье подведут 24 декабря

    На заседании Высшего совета подведут все итоги работы правительства за этот год. Также на мероприятии поставят цели и задачи на 2020-й.

    «Завтра мы традиционно подведем итоги нашей работы за 2019 год и, соответственно, отметим лучшее, а также прорывы года, которые обратили на себя внимание и заслуженно были оценены жителями нашего региона», — рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства региона.

    В заседании Высшего совета примут участие члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, депутаты, представители Общественной палаты региона.

    Также глава Подмосковья напомнил, что впереди новогодние праздники. А это значит, что нужно обеспечить безопасность на территории области.