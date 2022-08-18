Итоги форума «Производительность труда и повышение эффективности бизнеса» подвели в Подмосковье

Второй день работы форума в Истре позволил руководителям подмосковных предприятий поделиться личным опытом участия в национальном проекте «Производительность труда». Эта практика помогла инвесторам исправить недостатки системы управления и расширить горизонты.

Подмосковье стало участником нацпроекта «Производительность труда» в 2019 году, и на данный момент в регионе успешно завершено более 40 программ. Ожидается, что уже в текущем году этот показатель перешагнет отметку в 100 проектов.

«Большую часть из них курируют специалисты Регионального центра компетенций (РЦК). Чтобы сделать эту работу еще более эффективной, на базе РЦК была создана „Фабрика процессов“ — образовательная платформа для руководителей и специалистов подмосковных предприятий, где они могут на практике изучить процессы внедрения технологий бережливого производства, а также оценить, как производительность труда влияет на его финансовые показатели», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Панельная дискуссия, которая прошла в рамках форума, дала возможность промышленникам региона рассказать об участии в национальном проекте «Производительность труда». Своим опытом поделилась генеральный директор подмосковного предприятия ООО «Георг Полимер» Лучеса Набатова.

«Наше предприятие и до участия в нацпроекте имело хорошую позицию на рынке, работало с крупнейшими потребителями в своем сегменте. У нас были технологии и все необходимое, но прибыль мы зарабатывали копеечную. Нам никак не удавалось перевалить через некий рубеж и начать приносить деньги. С помощью эксперта, который работал с нашей командой, мы довольно решительно начали с устранения потерь и пошли дальше. На сегодняшний день наше предприятие прибыльное и имеет хорошие показатели», — рассказала Лучеса Набатова.

Об опыте реализации проекта в других регионах рассказал генеральный директор ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» Денис Пильников.

«В нацпроекте „Производительность труда“ мы участвуем с начала 2021 года. Заходя в проект, мы даже не ожидали обнаружить такое количество недостатков в своих производственных процессах. Нам казалось, что наше производство достаточно идеальное и нам нужно скорректировать совсем немного: чуть-чуть улучшим — и все сразу станет отлично. Оказалось, что меняться нужно кардинально», — рассказал Денис Пильников.

Несмотря на то, что проектная группа, продвигавшая нововведения на уральском предприятии, столкнулась с непониманием некоторых сотрудников, достигнутые результаты перекрыли понесенные потери. Теперь завод намерен тиражировать опыт на другие свои производственные потоки.

Эти отработанные практики применят и на новом производстве компании, которое вскоре появится в Подмосковье благодаря региональной программе «Земля за 1 рубль», о которой не раз рассказывал губернатор Андрей Воробьев. Ожидается, что новый производственный комплекс по изготовлению резинотехнических изделий построят уже в 2025 году. Планируемый объем инвестиций компании — два миллиарда рублей.