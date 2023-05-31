Подмосковье 31 мая 2023, 11:34 Итоги чемпионата по стритболу подведут в Мытищах в конце июня

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Чемпионат по стритболу «Реальные кабаны» походит в Мытищах. Участие в нем принимают 20 команд из Подмосковья, имена победителей будут известны в конце июня.

Игры юбилейного 15-го чемпионата проходят на спортивной площадке на Летной улице. Стритбол очень похож на баскетбол, но есть и свои особенности.

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«От баскетбола отличается тем, что в игре принимают участие три игрока. Здесь дается на атаку более меньше времени, чем в баскетболе», — рассказал инструктор по спорту Николай Головин.

Всего будет 150 матчей, по итогам которых определят чемпиона по стритболу. Все участники получат кубки, медали и памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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