Подмосковье 10 ноября 2022, 17:57 Итоги благоустройства обсудили в Реутове

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Формирование современной городской среды обсудили на Совете депутатов в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова. На встрече обсудили итоги и планы благоустройства городских территорий.

Замглавы администрации Реутова Владимир Иванов рассказал, что в этом году в округе обновили популярные у жителей места. Это парк за ДК «Мир» и несколько улиц с большим траффиком пешеходного и автомобильного движения.

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«В следующем году в парке за деловым комплексом нам останется сделать сухой фонтан, установить перголы и обустроить территорию для торговли, которая требуется по парковым стандартам», — добавил он.

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Также благоустройство провели в парке Фабричного пруда. Там появился белый кварцевый песок, шезлонги и деревянные навесы. Также по просьбам жителей установили две раздевалки и 60 МАФов.

«Для дальнейшего развития Реутова разработано ещё несколько больших проектов, реализация которых начнётся в следующем году. Это, в частности, благоустройство сквера Победы и других городских территорий, примыкающих к станции „Реутово“ четвертого центрального диаметра», — отметил Станислав Каторов.

Также благоустройство коснулось многоквартирных домов — отремонтировали подъезды, заасфальтировали 25 народных троп. В квартирах установили 888 датчиков загазованности. До конца года капремонт проведут еще в 16 домах, рассказал замглавы администрации по вопросам ЖКХ и потребительского рынка Владимир Климов.

«Помимо этого, в текущем году комплексно благоустроили четыре дворовые территории. В рамках ямочного ремонта во дворах устранили почти 2500 дефектов, уложив в общей сложности свыше 17 тысяч квадратных метров нового асфальта», — добавил он.

Он также добавил, что во дворах модернизировали контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора.