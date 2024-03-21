Подмосковье 21 марта 2024, 18:26 Итальянские сыры из подмосковного молока представило производство в Химках

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В городском округе Химки компания «Бонгусто» представила уникальную линейку итальянских сыров, созданных по оригинальным рецептам семейства «Паста филата». Среди представленных сыров — моцарелла, буррата, страчателла и риккота, все они произведены из высококачественного молока местных фермеров.

На встрече с представителями муниципального казенного учреждения «Малый бизнес», руководство «Бонгусто» обсудило планы по расширению своего бизнеса, в том числе открытие фирменного магазина непосредственно при сыроварне.

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«Помимо этого, мы планируем открыть при магазине небольшую пиццерию, где также свой сыр мы будем использовать», — рассказал генеральный директор компании «Бонгусто» Александр Кукушкин.

«Бонгусто» использует для производства своих сыров только свежее молоко от подмосковных фермеров, что позволяет гарантировать высокое качество продукции. Компания также выпускает творог, кефир и молоко.

Напомним, что предпринимателям городского округа доступны различные формы поддержки через МКУ «Малый бизнес Химки», а также через единый инвестиционный портал investmo.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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