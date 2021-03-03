Итальянские горелки будут производить в Подмосковье

Итальянская компания Cib Unigas построит свой первый за пределами страны завод горелок в Подмосковье. Его откроют в индустриальном парке Ленинского округа.

Производственно-складской корпус появится в «Технопарке М4». Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Здесь будут производить по три тысячи горелок в год. Компания ведет переговоры для экспорта продукции в Казахстан, Грузию, Армению и Белоруссию.

По словам Зиновьевой, достроить предприятие запланировали к ноябрю. В проект вложат более 200 миллионов рублей.

Мы ожидаем, что в этом году на территории Подмосковья реализуют около 70 проектов с иностранным капиталом Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что общий объем инвестиций по ним достигнет 50 миллиардов рублей.

А ранее стало известно, что в Ленинском округе появилась новая государственная аптека от сети «Мособлмедсервис». Ее открыли в деревне Лопатино.