Новую государственную аптеку открыли в деревне Лопатино

Новая государственная аптека сети «Мособлмедсервис» появилась в Ленинском городском округе. Ее открыли в деревне Лопатино.

Аптека будут работать каждый день с 10:00 до 19:00. Это отметила директор «Мособлмедсервиса» Ирина Полетыкина. По ее словам, здесь представили большой выбор лекарств и товаров.

Аптека принимает и рецепты на изготовление препаратов по индивидуальным рецептам Ирина Полетыкина.

Кроме того, льготники смогут получить лекарства, выписанные по рецепту, бесплатно.

Аптеку открыли по адресу: сельское поселение Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом № 10.