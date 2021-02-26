26 февраля 2021, 14:02
Новую государственную аптеку открыли в деревне Лопатино
Новая государственная аптека сети «Мособлмедсервис» появилась в Ленинском городском округе. Ее открыли в деревне Лопатино.
Аптека будут работать каждый день с 10:00 до 19:00. Это отметила директор «Мособлмедсервиса» Ирина Полетыкина. По ее словам, здесь представили большой выбор лекарств и товаров.
Аптека принимает и рецепты на изготовление препаратов по индивидуальным рецептам
Ирина Полетыкина.
Кроме того, льготники смогут получить лекарства, выписанные по рецепту, бесплатно.
Аптеку открыли по адресу: сельское поселение Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом № 10.