Подмосковье 05 июня 2023, 14:11 IТ-специалистов Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийской акции доноров до 9 июня

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IT-специалистов Московской области пригласили принять участие во всероссийской акции по сдаче крови. Донором можно стать до 9 июня, сообщили в мингосуправления региона.

«Донорскую кровь используют при сложных операциях, родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и других заболеваниях», — уточнили в ведомстве.

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За три года существования проекта более 1,3 тысячи специалистов в области информационных технологий стали донорами. Движение поддержало Федеральное медико-биологическое агентство.

Зарегистрироваться для участия в акции и выбрать удобное место для сдачи крови можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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