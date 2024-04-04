Подмосковье 04 апреля 2024, 17:08 Истринская компания получила предостережение за организацию свалки в деревне Лобаново Минэкологии МО.

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Предприниматель из Истры получил предостережение за организацию незаконной свалки в деревне Лобаново. Минэкологии провело проверку после обращения с жалобой.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья, информацию от жителей подврердили инспекторы.

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«В указанной локации находится земельный участок с видом разрешенного использования „рынки“. Торговли здесь не ведется, однако на территории имеются навалы отходов различной морфологии, от строительного мусора до деревянных палет», — сказал он.

В результате компания «Павло-Слободские торговые ряды» получила предостережение. Министерство проследит за уборкой навалов мусора.

Ранее ведомство оштрафовало шестерых нелегальных перевозчиков отходов. Их задерали сотрудники МВД в Истре.

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