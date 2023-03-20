Подмосковье 20 марта 2023, 15:25 История Крыма стала темой «Разговоров о важном» в школах Подмосковья на этой неделе

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Проект «Разговоры о важном» продолжается в школах Московской области. На этой неделе темой урока стал Крым.

В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что еженедельно в «Разговорах о важном» принимают участие уже более миллиона школьников и студентов. На этой неделе им рассказали о героических страницах истории Севастополя и Крыма. Ребята посмотрели и обсудили видеоролики: «Крым в сердце каждого из нас» и «Артек».

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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