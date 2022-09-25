«Исторический момент». Наблюдатель из Ирака рассказал о ходе референдума в Подмосковье | 360°

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«Исторический момент». Наблюдатель из Ирака рассказал о ходе референдума в Подмосковье

Наблюдатель из Ирака аль Каят сообщил о спокойной обстановке на референдуме в Подмосковье

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Наблюдатель из Ирака Набиль Абдалла Каят аль Каят посетил избирательные участки на референдуме в Подмосковье. Эксперт рассказал «360», что обстановка на голосовании спокойная, его участники могут в полной мере выразить свою позицию.

«Обстановка спокойная. Все люди, которые проживают в этих четырех регионах (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — прим. ред.) могут также принять участие в определении судьбы своих родных территорий <…> На самом деле, это исторический момент для жителей Донбасса», — отметил президент НКО «Аккад для культурного обмена между Ираком и Россией».

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С 23 по 27 сентября в республиках Донбасса и на освобожденных территориях проводят референдумы по вопросу вхождения регионов в состав России. Власти Херсонской области сообщили об обстрелах со стороны Украины в день проведения голосования. Представители администрации добавили, что силовики усилят меры безопасности, а нападавших вычислят и привлекут к ответственности.

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Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Ирак

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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