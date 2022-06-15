Исторический фестиваль «Наследие предков» открылся в Раменском

В Раменском открылся масштабный фестиваль «Наследие предков». Там можно посмотреть на стрельбу из лука и на метание топора, понаблюдать за работой кузнецов и гончаров. Витязи и богатыри на несколько дней осели на берегу озера Борисоглебское.

Организаторами праздника выступили клубы исторической реконструкции и администрация округа. В атмосферу древней Руси с удовольствием окунаются и дети, и взрослые. Они участвуют в мастер-классах по различным ремеслам, а еще делают фотографии в доспехах.

«С помощью данного фестиваля стараемся популяризировать стремление людей изучать ремесла, изучать историю нашей страны, стараемся сделать интереснее времяпрепровождения, стараемся чтобы как бы это громко не звучало не прерывалась связь поколений», — рассказал член клуба исторической реконструкции «Наследие предков» Валентин Ковалев.

Есть на мероприятии и шатер для азартных людей. Здесь рассказывают, как развлекались викинги. Хнефатафл — игра для развития стратегии и тактики, своеобразный предшественник шахмат

Желающих познакомиться с наследием предков много. Фестиваль проходит с 11 по 13 июня. Ежедневно его посещают сотни жителей и гостей округа.

В Подмосковье состоялся областной фестиваль классического искусства «Симфония лета». На сцене проводились как конкурсы, так и концерты. В них приняли участие 250 человек со своего региона.