Фестиваль классического искусства «Симфония лета» прошел в Подольске

В Подмосковье состоялся областной фестиваль классического искусства «Симфония лета». На сцене проводились как конкурсы, так и концерты. В них приняли участие 250 человек со своего региона.

В Подмосковье состоялся областной фестиваль классического искусства «Симфония лета». На сцене проводились как конкурсы, так и концерты. В них приняли участие250 человек со своего региона.

Фестиваль прошел в рамках масштабного проекта «Лето. Музыка. Россия». На сцену под открытым небом вышли 11 коллективов и солистов. Они представляли многие муниципальные образования Подмосковья — а том числе Чехов, Королев, Серпухов и другие.

Ярким украшением концерта стали самые красивые балетные номера, которые для тысяч зрителей исполнили юные участники образцового коллектива «Балетная студия Центра детского театрального творчества «Синяя птица».

За действом, происходившем на сцене, наблюдали больше двух тысяч зрителей. Конкурсы и концерты проходили на специально оборудованной площадке, которая располагалась в Подольске.

Во всем Подмосковье с размахом отпраздновали День России. В Лобне центральной площадкой притяжения жителей и гостей города стал стадион «Москвич». На нем каждый желающий мог найти для себя то, что ему придется по душе, было организовано множество интересных локаций.