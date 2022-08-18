Исторический диктант по теме Второй Мировой войны проведут в Подмосковье 3 сентября

В Московской области началась активная подготовка к проведению «Диктанта Победы» 2022 года, до которого осталось чуть более двух недель. Темой среза станет Вторая Мировая война.

Диктант проведут очно и онлайн. И в том, и в другом случае участникам необходимо будет пройти регистрацию на официальном сайте акции или в специальном мобильном приложении, чтобы получить персональный номер. Также на сайте доступна форма заявки для волонтеров, желающих помочь на площадках в день «Диктанта Победы».

Акция состоится 3 сентября, площадки начнут работу в 12:00. Старт тестирования запланирован на 14:00. В этом году в тесте будет 25 вопросов, связанных с событиями Великой Отечественной войны и подвигами советских героев. На подмосковных площадках пять заданий будут посвящены истории Московской области в военные годы. На выполнение теста отведено 45 минут.

В прошлом году жители Подмосковья писали «Диктант Победы» в более чем 1,1 тысячи школ. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в памятной акции важны не сами набранные, а желание участников узнать как можно больше о событиях тех лет.