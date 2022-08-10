Историческая реконструкция «Оборона Лавры» пройдет в Сергиевом Посаде 3 сентября

Масштабное историческое шоу пройдет у стен Троице-Сергиевой лавры 3 сентября. На фестивале будет воссоздана атмосфера Смутного времени.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что реконструкция будет называться «Оборона Лавры». Участники в одеянии воинов тех лет напомнят, как в XVII веке монастырь держал осаду поляков, продолжавшуюся 15 месяцев и девять дней. Яркое и колоритное шоу в деталях и образах передаст атмосферу той далекой эпохи. Гости увидят лагеря стрельцов и их противников — европейских солдат. Реконструкторы продемонстрируют, как был устроен быт бойцов, покажут строевую подготовку и проведут показательные сражения.

У стен Троице-Сергиевой лавры развернутся ремесленники, которые покажут роспись изразцов и печать лубков. Кузнецы, как в древние времена, будут ковать изделия для дома и быта, рядом раскинется ярмарка с коробейниками и музыкантами. Для посетителей будут открыты лучный и мушкетный тиры.

На фестивале организуют две экскурсии. Одна из них особенно понравится детям и подросткам — это игра по набору в стрелецкое войско. Ребятам покажут, как правильно ходить в строю, и попросят угадать назначение предметов эпохи Смутного времени. Другая экскурсия подойдет взрослым и семьям. Гид, одетый в костюм стрельца, проведет обзорную экскурсию по Троице-Сергиевой лавре, расскажет о ее ратной истории. В давние времена она была не только духовным местом, но и тщательно укрепленной важной цитаделью, завладеть которой хотели многие враги.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте Троице-Сергиевой лавры.

В Подмосковье активно развивается внутренний туризм, что отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в регионе есть все необходимое, чтобы отлично провести здесь один день, выходные или весь отпуск.