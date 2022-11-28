Подмосковье 28 ноября 2022, 14:37 Исследовательский проект по аэродинамике при участии подмосковных ученых получил грант Российского научного фонда

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Российско-китайский проект по исследованию аэродинамического шума и способов его снижения для крыла перспективного сверхзвукового гражданского самолета получил грант Российского научного фонда. В нем приняли участие ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.

Проект стал первым, получившим грант при участии ЦАГИ. С китайской стороны партнерами стал аэродинамический научно-исследовательский центр CARDC. Работу запланировали на 2023-2025 годы.

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Как рассказала зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, ЦАГИ — один из ведущих мировых центров авиационной науки. Там есть все необходимые ресурсы для реализации новых проектов.

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«Исследование российско-китайского научного коллектива станет важным шагом в развитии аэрокосмической отрасли», — отметила она.

Проект получит на реализацию от четырех до семи миллионов рублей в год.

Изучение шума — одно из важных направлений для улучшения условий посадки самолетов. Транспорт должен соответствовать нормам на местности, которые приняты для воздушных судов. Доктор физико-математических наук Виктор Копьев рассказал, что исследования необходимы для того, чтобы оптимально смоделировать крыло самолета. Они станут первыми в мире и внесут большой вклад в развитие пассажирской сверхзвуковой авиации.

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