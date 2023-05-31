Подмосковье 31 мая 2023, 00:30 Инженеры из Лобни придумали весы для измерения слез и ресниц для клиник и лабораторий Екатерина Дятловская

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Инженеры Московского весового завода «МИДЛ» изобрели весы для измерения ресниц и слез. Оборудование используют медицинские клиники, лаборатории, в торговле, металлургии и фармацевтике.

Весы «Ньютон ЛС» первого класса способны измерять с точностью до одной десятитысячной грамма.

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«Мы производим весы разной точности, первого и второго класса, и в каждой линейке есть весы с разной максимальной нагрузкой», — пояснил инженер завода «МИДЛ» Николай Крумбольдт.

На заводе весы собирают из готовых компонентов в течение 10 дней. После сборки оборудование калибруют с помощью эталонных гирь разного веса. Их точность примерно в 10 раз выше, чем весов. При этом они должны постоять полчаса, чтобы весы приняли температурно-влажностный режим нового помещения.

Готовые весы получают документы о соответствии средства измерений установленным метрологическим требованиям. Завод берет на себя гарантийные обязательства и обслуживание аппаратуры.

Московский весовой завод «МИДЛ» работает в Лобне более 15 лет.

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