Подмосковье 07 февраля 2024, 11:27 Инженерная школа «Стимул» открылась в Ногинске Телеканал «360»

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Муниципальная школа «Стимул» открылась в Ногинске. Там школьники Богородского округа будут изучать инженерную графику и компьютерное моделирование.

В новом учебном заведении будут готовить специалистов, начиная со средней школы. Для старшеклассников обучение будет иметь прикладной характер с акцентом на те знания, которые потребуются на практике. Это первая школа в Подмосковье, где детям дают инженерно-техническое образование для поступления в профильные вузы.

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Ребята, которые хотят учиться в новой школе, могут обратиться по этому вопросу к директору своего центра образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще более 70 школ и детских садов в Подмосковье в 2024 году.

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