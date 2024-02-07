07 февраля 2024, 11:27
Инженерная школа «Стимул» открылась в Ногинске
Муниципальная школа «Стимул» открылась в Ногинске. Там школьники Богородского округа будут изучать инженерную графику и компьютерное моделирование.
В новом учебном заведении будут готовить специалистов, начиная со средней школы. Для старшеклассников обучение будет иметь прикладной характер с акцентом на те знания, которые потребуются на практике. Это первая школа в Подмосковье, где детям дают инженерно-техническое образование для поступления в профильные вузы.
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Ребята, которые хотят учиться в новой школе, могут обратиться по этому вопросу к директору своего центра образования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще более 70 школ и детских садов в Подмосковье в 2024 году.
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