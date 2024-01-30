Подмосковье 30 января 2024, 12:09 Андрей Воробьев: свыше 70 школ и детских садов построят в Подмосковье в 2024 году Минстрой МО

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Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом в интервью для «России 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«В прошлом году мы 37 школ построили и порядка 35-40 детских садов. В этом году еще 39 школ строим и столько же детских садов. Важно, чтобы они появились там, где очень необходимы», — подчеркнул губернатор.

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Глава региона отметил, что сейчас в Подмосковье все чаще строят большие образовательные комплексы, которые могут принять от 1,5 до 2,5 тысячи детей. Например, в сентябре в Красногорске планируется открыть образовательный центр на 1,7 тысячи мест. Это будет школа на 1,5 тысячи учеников и детский сад на 200 ребят. Еще более крупные комплексы откроют в лобненском микрорайоне Катюшки и в Котельниках. Новые большие школы появятся в Балашихе и в поселке Голубое под Солнечногорском.

Параллельно со строительством идет большая работа по привлечению в Подмосковье квалифицированных педагогов.

«Ищем, приглашаем, предлагаем. Это серьезное направление каждой отрасли. Какая бы ни была распрекрасная школа, без учителя математики, физики, биологии, химии, без профессиональных учителей мы не можем обойтись, своих у нас не хватает. Поэтому осуществляем поиск повсюду», — рассказал Андрей Воробьев.

В этом году в Московской области запустили новую программу поддержки учителей и преподавателей. Ценным специалистам помогут приобрести собственное жилье в регионе.

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