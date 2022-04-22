«Инвестиции все более выгодны». Губернатор Воробьев обсудил с IТ-специалистами поддержку отрасли

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил меры поддержки IT-сферы с представителями отрасли. Рабочая встреча состоялась 22 апреля с участием главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Андрей Воробьев отметил «большое значение» IT-сферы для Московской области, как и для всего мира, и подчеркнул: власти региона заинтересованы в том, чтобы занятые в программировании сотрудники оставались здесь.

Фото: Константин Семенец

Глава региона Воробьев сообщил, что представителям IT в Подмосковье предлагают различные меры поддержки, в том числе возможность получения гранта на новые производства. Кроме того, предлагается дополнительно предусмотреть налоговые вычеты на капитальные затраты.

«Все это, безусловно, делает экономическую модель, инвестиции более выгодными, а также позволяет тем, кто стоит у истоков компании, привлекать людей, которые могут дать результат. Ясно, что нужен результат, нужны продукты, не что-то абстрактное», — констатировал губернатор Московской области.

Максут Шадаев напомнил, что Подмосковье — лидер по цифровой трансформации. По его мнению, регион обеспечивает IT-компаниям большой потенциал развития.

«Московская область стала первым регионом, который будет предоставлять гранты под новые рабочие места. <…> И она традиционно является лидером по производству серверов», — рассказал глава Минцифры.

Фото: Константин Семенец

Министр назвал команду Московской области «очень чуткой к запросам бизнеса» и заявил о готовности к совместной работе по созданию конкурентных условий для IT-специалистов в регионе.

Максут Шадаев указал на успешный опыт Подмосковья в привлечении инвестиций и запуске новых производств. В Московской области приняли закон о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения для IT-предприятий, возводится много центров обработки данных. В перспективе эти центры собираются отнести к объектам связи, что поможет им экономить на электроэнергии.