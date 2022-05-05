Инвестировать в Подмосковье стало еще проще. Новая программа аренды земли за рубль дала первые успехи

Бизнес в Подмосковье становится все более привлекательным для инвесторов. Землю под новое предприятие можно получить за один рубль, а власти помогут со всеми разрешениями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе в интервью «360» и радиостанции Sputnik.

Запустить отечественное производство в Московской области стало совсем просто. Новая программа по аренде земли за символичный рубль для проектов по импортозамещению уже дает первые плоды. Начали приходить новые инвесторы.

«Приятно, когда работает то, что ты принял на бумаге. И мы уже один участок отдали в собственность новому инвестору. На этой неделе, короткой, еще один участок. Для того, чтобы там появились новые предприятия», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что власти также оказывают содействие со всей разрешительной документацией. Благодаря этому инвесторы избавлены от лишней бумажной волокиты.

Тебе не надо ходить по кругу и собирать бумаги. Мы оказываем максимальное содействие, чтобы как можно быстрее ты вышел на стройплощадку Андрей Воробьев губернатор Московской области.

За один рубль в Подмосковье можно арендовать землю на три года. Программа, направленная на поддержку предприятий импортозамещения, заработала в регионе в марте.