Инвестблок правительства Подмосковья наградили на премии «Russian Business Guide. Люди года»

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и глава Корпорации развития Подмосковья (КРМО) Владимир Слипенькин стали лауреатами премии «Russian Business Guide. Люди года». В этом году церемония награждения прошла уже в четвертый раз.

Зиновьеву объявили победителем в номинации «За продвижение инвестиционных возможностей региона», а Слипенькин был награжден в номинации «За высокое качество работы с инвесторами».

Зиновьева отметила, что в прошлом году Московская область привлекла 1,14 триллиона прямых инвестиций, в регионе реализовали 450 крупных проектов, создали свыше 60 тысяч рабочих мест.

«Одним из факторов успеха региона стала командная работа правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева: мы оперативно реагируем на запросы предпринимателей, постоянно актуализируя условия для эффективного развития бизнеса», — сказала она.

По ее словам, сейчас подмосковное правительство в усиленном режиме разрабатывает новые механизмы поддержки бизнеса, а усилия инвестиционного блока сосредоточены на активном развитии импортозамещающих проектов.

Слипенькин отметил, что в прошлом году при участии Корпорации развития Московской области в регион привлекли 84 инвестора с общим объемом инвестиций свыше 59 миллиардов рублей. Они создадут почти шесть тысяч рабочих мест.

«Для сравнения: аналогичные показатели в 2020 году были почти в три раза меньше. В первом квартале 2022 года мы не снизили показатели аналогичного периода прошлого года, а по объему инвестиций даже превысили», — уточнил он.