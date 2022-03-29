Более 1,1 триллиона рублей привлекла Московская область в основной капитал в 2021 году

Объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2021 года вырос на 2,4% и составил 1,14 триллиона рублей. Лидером по объему привлеченных инвестиций стала сфера транспортировки и хранения, сообщила зампред правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Сферами с высокой инвестпривлекательностью стали также недвижимость и обрабатывающие производства. На четвертом месте — научно-техническая сфера. Это, по словам Зиновьевой, свидетельствует о технологическом векторе развития Подмосковья.

Согласно данным Росстата, по объему привлеченных инвестиций в основной капитал в 2021 году Московская область заняла второе место среди субъектов РФ. Министр подчеркнула — Подмосковье обладает необходимым уровнем инвестпривлекательности для развития бизнеса даже в сегодняшних условиях.

В настоящее время в регионе функционирует масштабная индустриальная инфраструктура: это пять особых экономических зон, 59 индустриальных парков и 16 технопарков. Также в регионе развита логистическая инфраструктура. В совокупности с эффективными мерами господдержки это способствует привлечению инвестиций, добавила Зиновьева.