Инвалиды из Подмосковья смогут выбрать работу из более 4 тысяч вакансий

Количество рабочих мест, которые предлагают лицам с ограниченными возможностями в Подмосковье, составляет более 4,5 тысячи. Об этом рассказала министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская.

Министр уточнила, что из открытых вакансий 4477 — это квотируемые рабочие места.

«В основном, это вакансии для трудоустройства на должности инженера, программиста, менеджера, кладовщика, диспетчера, дворника и подсобного рабочего», — сообщила Фаевская.

Узнать о свободных вакансиях можно на портале Роструда «Работа в России». На нем размещены сведения о более 62,7 тысячи рабочих мест для трудоустройства соискателей в Подмосковье, из них более 48 тысяч вакансий предоставлены предприятиями и организациями в службу занятости.

Ранее стало известно, что свыше 340 жителей Московской области открыли свой бизнес при поддержке центров занятости в 2020 году.