Центры занятости Подмосковья помогли открыть свое дело 342 жителям

Размер единовременной помощи в 2020 году составлял 145 560 рублей плюс еще 7,5 тысяч рублей на оформление документов, которые необходимо подать для регистрации индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью или крестьянско-фермерского хозяйства. Всего в бюджете региона на данные цели в прошлом году было предусмотрено 46,4 миллиона рублей.

«В Подмосковье реализуется целый комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения. Предоставление единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела является востребованной услугой среди граждан», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Те, кто уже открыл свое дело тоже не остались без поддержки. Гранты на создание новых рабочих мест получили фермеры. Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, именно финансовая поддержка стимулирует открытие небольших производств на селе, а значит, постоянную и хорошо оплачиваемую работу. В прошлом году размер грантов для фермерских хозяйств Подмосковья составил более 270 миллионов рублей.