Интервалы в движении на МЦД во время снегопадов не превышали 8 минут

Транспортники в Подмосковье готовились к трудностям из-за снегопада. В итоге интервалы в движении на МЦД в самый пик непогоды не превышали восьми минут. Об этом сообщил глава Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Очень много внимания наши транспортники уделили подготовке к снегопаду. Было проверено техническое состояние всех автобусов. Вели постоянный мониторинг жалоб», — рассказал Гержик.

На конечных станциях метро дополнительно стояло 60 автобусов, чтобы выехать в случае необходимости. Также позаботились о раздаче чая. В этой акции участвовали 20 перевозчиков.

«Железнодорожный транспорт, как правило, меньше подвергнут погодным условиям. Увеличение интервалов на МЦД не превышало восьми минут. Поезда дальнего следования отклонялись от графика движения на 20 минут», — добавил министр.

По его словам, 12 февраля было только одно чрезвычайное происшествие, но не по вине железнодорожников. Водитель превысил скоростной режим, не справился с управлением и вылетел с путепровода. Обошлось без жертв. Движение через 2,5 часа восстановили. «Мострансавто» оказало помощь и вывезло пассажиров электрички. Существенных сбоев в работе железнодорожного транспорта не было.

Хорошо отработал аэропорт Шереметьево. Из 665 рейсов задержали всего 76. Не было ни одной отмены. В Домодедово была сложная ситуация. Отменили 21 рейс. Задержали 319. Но в аэропорту создали оперативный штаб под личным руководством генерального директора, были привлечены все возможные ресурсы Алексей Гержик.

Работу аэропортов удалось нормализовать в течение суток. Также Гержик рассказал, что над ликвидаций последствий снегопада в Московской области работали 28 тысяч человек.