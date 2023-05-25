Подмосковье 25 мая 2023, 10:20 Интерактивную карту реконструкции тепловых сетей составили в Химках

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Интерактивную карту с данными о реконструкции тепловых сетей разработали в Химках. Теперь жители в режиме онлайн смогут узнать, когда и по какому адресу начнутся ремонтные работы.

Интерактивную карту можно найти на сайте «ТСК Мосэнерго» в разделе «Карта реконструируемых объектов».

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«Внедрение интерактивной карты — один из элементов работы по развитию клиентоориентированности и открытости нашей компании, в том числе доступности информации по реконструкции системы теплоснабжения Химок», — отметил исполняющий обязанности директора Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов.

Программа модернизации теплосетей в Химках рассчитана на три года. За это время специалисты заменят 26 километров изношенных труб по 42 адресам.

«Мы приступили к масштабной модернизации системы теплоснабжения — заменим все изношенные трубы на новые из отечественного полимерного материала. Они прослужат не менее 50 лет. Работы пройдут во всех микрорайонах города», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

На сегодняшний день специалисты уже отремонтировали более двух километров трубопровода на Ленинградской, Школьной и Совхозной улицах. Сейчас идут работы на Молодежной улице.

В планах ремонт теплосетей в микрорайонах Левобережный, Сходня, Подрезково, Старые и Новые Химки. Также обновят оборудование в 13 котельных и 88 тепловых пунктах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о модернизации уличного освещения в Химках.

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