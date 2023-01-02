Подмосковье 02 января 2023, 18:45 Интерактивное шоу и новогодний спектакль подготовили для детей из ДНР в Архангельском

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В Подмосковье из ДНР на реабилитацию приехали 22 ребенка — самому младшему из них три года, старшему уже 17. Детей приняли в образовательном центре «Созвездие» в Красногорске. А в Архангельском для ребят подготовили новогоднюю интерактивную программу с конкурсами и спектаклем.

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Перед специалистами образовательного центра «Созвездие» стоит важная задача — помочь детям восстановить как физическое, так и психологическое здоровье.

День у ребят начинается с обязательного осмотра у терапевта, далее идет целый комплекс оздоровительных мероприятий — дети посещают тренажерный зал и бассейн, ходят на лечебный массаж, пьют кислородные коктейли.

Одна из самых любимых у ребят процедур — спелеотерапия — пребывание в условиях микроклимата соляных шахт и пещер. Для этого в центре есть специальная комната, имитирующая настоящую соляную шахту. Дети сидят и смотрят любимые мультфильмы, а органы дыхания тем временем сами восстанавливаются.

Чтобы помочь приехавшим на реабилитацию детям сохранять веру в чудо и добро, для них устроили новогоднюю елку в Архангельском. Здесь провели авторское интерактивное шоу, в котором все ребята могли поучаствовать в создании волшебного снега, сойтись в битве подушками и посостязаться в перетягивании каната, а затем насладиться завораживающим спектаклем.

В центре «Созвездие» ребята проведут все новогодние каникулы. Специалисты сделают все возможное, чтобы помочь детям справиться с тяжелыми воспоминаниями и поверить, что впереди их ждет счастливое и спокойное будущее.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил новогодние желания детей из ДНР.

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