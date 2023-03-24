Подмосковье 24 марта 2023, 23:02 Интеллектуальный турнир для людей с ОВЗ в Воскресенске собрал 6 команд из Подмосковья

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Интеллектуальный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья «Воскресенский эрудит» вновь собрал самые сообразительные команды Московской области. В этом сезоне в мероприятии поучаствовали шесть сборных региона.

«Мы очень рады сюда приезжать, постоянно видим дружеские лица, общаемся. Нам очень приятно участвовать в таких играх», — капитан команды «Дружные» из Егорьевска Николай Ефимов.

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Турнир проходит уже 11 лет подряд. За это время о нем стало известно всей Московской области. Главным идейным вдохновителем игры «Воскресенский эрудит» является Кирилл Байдаков. Он поставил перед собой задачу объединить команды из разных уголков Подмосковья, чтобы развивать интеллектуальные способности.

«У нас присутствуют сегодня шесть команд <…> Это команды из Егорьевска, Подольска, Лыткарина, Балашихи, Воскресенска и Ленинского», — сообщила председатель Воскресенской районной организации ВОИ Евгения Дроздова.

Перед стартом игры всех участников поприветствовали почетные гости турнира.

«Надеюсь, все уже зарядились погодой, прекрасным солнышком, которое светит сегодня. И надеюсь, оно поможет вам наиболее эффективно свои знания и способности здесь проявить», — наставила участников первый замглавы Воскресенска Елена Овсянкина.

Битва интеллектов призвана расширять кругозор участников. На этот раз командам понадобились знания в области изобретений, крылатых фраз и даже знаменитых жен. Не обошлось и без нового формата заданий.

«Чайдворд — это новый формат. Дается несколько картинок. Нужно отгадать слово, которое их объединяет», — сообщил специалист по работе с молодежью молодежного центра «Олимпиец» Алексей Подлаткин.

В этот раз первое место завоевала команда «Виктория» из Воскресенска. Вторыми стала сборная «Эдельвейс» из Подольска. Почетное третье место взяли интеллектуалы из Ленинского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов.

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