Подмосковье 07 февраля 2023, 13:56 Инструкторы НИКИ детства провели урок сердечно-легочной реанимации для волонтеров во Власихе

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Преподаватели НИКИ детства провели урок для волонтеров-медиков во Власихе. Их научили правильно проводить сердечно-легочную реанимацию — определять глубину компрессии, точку приложения усилий и делать искусственное дыхание.

Обучение провели в рамках проекта «Наш участковый врач». Такие же уроки в декабре прошли в Егорьевске.

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«Мы провели обучение детей, которые планируют связать свою жизнь с медициной. Основная наша задача — помочь им в развитии профессиональных навыков, которые пригодятся в дальнейшем», — рассказала директор клиники Нисо Одинаева.

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Проект продолжат развивать в регионе. Обучение проведут для всех волонтеров-медиков Подмосковья.

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