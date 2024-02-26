Подмосковье 26 февраля 2024, 14:16 Инструктаж о безопасности движения прошел для сотрудников компании по вывозу ТКО «Хартия» в Подмосковье Мин ЖКХ

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Очередной инструктаж по технике безопасности дорожного движения провели для водителей спецтехники регоператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере «Хартия». Мероприятие прошло на одном из предприятий компании в Орехово-Зуеве, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Работникам «Хартии» напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения пункта 8.12 ПДД РФ, в котором прописаны требования при передвижении задним ходом. В инструктаже приняли участие сотрудники ГИБДД.

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«Хартия» обслуживает 12 городских округов Ногинского кластера. Региональный оператор оказывает коммунальную услугу «Обращение с ТКО» для 1,7 миллиона человек.

Такая масштабная территория охвата требует от сотрудников регоператора повышенного внимания и ответственности при ежедневной перевозке отходов. Именно поэтому для водителей «Хартии» и был проведен инструктаж по соблюдению ПДД на дорогах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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