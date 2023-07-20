Подмосковье 20 июля 2023, 12:08 Институт ядерной медицины в Химках попал в число лучших клиник мира по лучевой терапии Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Институт ядерной медицины в Химках в четвертый раз попал в число лучших клиник мира по лучевой терапии. Рейтинг опубликовали в Международном агентстве по атомной энергии.

Институт ядерной медицины в Химках использует лучшие практики лечения онкологических заболеваний. Новейшее оборудование позволяет диагностировать рак на ранних стадиях и проводить высокоточные исследования без вреда для пациента. При этом для чтения снимков и компьютерной томографии используется искусственный интеллект.

Реклама

«Мы применяем точно такие же протоколы, что и передовые страны мира. Приезжают к нам и жители других регионов. Едут даже с Камчатки и Ямала, не говоря уже о Центральной России. Несмотря на дальние расстояния, люди готовы ехать сюда, потому что почувствовали, что это лечение им помогает», — поделился основатель Института ядерной медицины, президент акционерного общества «Медицина» академик Российской академии наук Григорий Ройтберг.

Воспользоваться услугами центра можно бесплатно благодаря программе Правительства России. Пациент должен предоставить паспорт или свидетельство о рождении для детей, СНИЛС и полис медицинского страхования. Затем сотрудники предложат первичный осмотр у онколога. Врач по квоте может назначить необходимые обследования для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения.

Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что за 10 лет капитально отремонтировали 14 объектов здравоохранения, открыли восемь новых медицинских учреждений и 12 подразделений.

«Сегодня в Химках 16 поликлиник, в которых работают более полутора тысяч медработников и еще 405 узких специалистов. Укомплектованность системы здравоохранения — 90%», — добавил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».