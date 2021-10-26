Институт ядерной медицины в Химках оснастили самым современным оборудованием. Оно спасет много жизней

Центр для лечения онкобольных в химкинском Институте ядерной медицины получил самое современное оборудование, которое необходимо для лечения рака. В руках профессионалов, которые здесь работают, оно будет спасать много жизней. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетив медицинский центр вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Чтобы победить рак, ты должен использовать самое современное оборудование и самые современные технологии. Оно стоит больших денег. Но спасает огромное количество людей. Поэтому академик [Григорий Ройтберг], когда велось строительство этого центра, думал не о деньгах, а о том, сколько людей спасет. Соответственно, уже потом о выгоде», — рассказал глава региона.

По словам Воробьева, Ройтберг собрал под крышей онкологического центра в Химках самых талантливых специалистов, которые живут в Московской области.

Очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность. Это всегда очень важно и для практики, и для количества спасенных жизней. Ну, а наша задача — поддерживать в том числе частную медицину через ОМС Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Руководитель региона подчеркнул, что в подобных центрах творятся чудеса, которые продлевают жизнь людей. Воробьев приехал в институт вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что другие субъекты должны брать пример с образцовой медицины Подмосковья.

Матвиенко подчеркнула, что этот центр существует не только для людей с большим достатком, он доступен для всех больных.

«Центр берет обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС. Это огромная экономия средств для государства. Я имею в виду строительство и создание таких центров», — сказала Матвиенко.

Институт ядерной медицины в Химках является подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Это крупнейший центр в России и один из крупнейших в Восточной Европе. Его создали как экспертный центр полного цикла для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он выступает площадкой для международных клинических исследований и проведения образовательных практик.