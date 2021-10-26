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    26 октября 2021, 14:00

    Институт ядерной медицины в Химках оснастили самым современным оборудованием. Оно спасет много жизней

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: онкоцентр в Химках получил самое современное оборудование для спасения жизней

    Анастасия Аброськина, Андрей Иванов

    Центр для лечения онкобольных в химкинском Институте ядерной медицины получил самое современное оборудование, которое необходимо для лечения рака. В руках профессионалов, которые здесь работают, оно будет спасать много жизней. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетив медицинский центр вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

    Институт ядерной медицины в Химках оснастили самым современным оборудованием. Оно спасет много жизней

    «Чтобы победить рак, ты должен использовать самое современное оборудование и самые современные технологии. Оно стоит больших денег. Но спасает огромное количество людей. Поэтому академик [Григорий Ройтберг], когда велось строительство этого центра, думал не о деньгах, а о том, сколько людей спасет. Соответственно, уже потом о выгоде», — рассказал глава региона.

    По словам Воробьева, Ройтберг собрал под крышей онкологического центра в Химках самых талантливых специалистов, которые живут в Московской области.

    Очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность. Это всегда очень важно и для практики, и для количества спасенных жизней. Ну, а наша задача — поддерживать в том числе частную медицину через ОМС

    Андрей Воробьевгубернатор Подмосковья.

    Руководитель региона подчеркнул, что в подобных центрах творятся чудеса, которые продлевают жизнь людей. Воробьев приехал в институт вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что другие субъекты должны брать пример с образцовой медицины Подмосковья.

    Матвиенко подчеркнула, что этот центр существует не только для людей с большим достатком, он доступен для всех больных.

    «Центр берет обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС. Это огромная экономия средств для государства. Я имею в виду строительство и создание таких центров», — сказала Матвиенко.

    Институт ядерной медицины в Химках является подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Это крупнейший центр в России и один из крупнейших в Восточной Европе. Его создали как экспертный центр полного цикла для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он выступает площадкой для международных клинических исследований и проведения образовательных практик.