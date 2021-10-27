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    27 октября 2021, 18:19

    Институт ядерной медицины создаст около 300 новых рабочих мест в Химках

    Мининвест Подмосковья: 300 новых рабочих мест появится в Химках благодаря Институту ядерной медицины

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новый медицинский центр для онкобольных создаст 300 рабочих мест в Химках. Это Институт ядерной медицины, построенный при содействии областного Мининвеста. В одном месте собрали лучшие мировые технологии.

    Институт ядерной медицины создаст около 300 новых рабочих мест в Химках | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, центр построили на частные средства.

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    Екатерина Зиновьева.

    Это один из крупнейших во всей Восточной Европе центров ядерной медицины и самый большой в России.

    Институт ядерной медицины создаст около 300 новых рабочих мест в Химках | Изображение 2

    Его основатель — ученый-медик Григорий Ройтберг. Вчера, 26 октября, он показал все технологии губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

    «В Подмосковье появился уникальный медицинский центр, где можно получить квалифицированную помощь по самым современным методикам лечения», — отметила Зиновьева.

    Институт ядерной медицины создаст около 300 новых рабочих мест в Химках | Изображение 3

    По ее словам, общий объем инвестиций в проект превысит восемь миллиардов рублей.