Институт ядерной медицины создаст около 300 новых рабочих мест в Химках

Новый медицинский центр для онкобольных создаст 300 рабочих мест в Химках. Это Институт ядерной медицины, построенный при содействии областного Мининвеста. В одном месте собрали лучшие мировые технологии.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, центр построили на частные средства.

Мы заключили соглашение о предоставлении льгот по налогу на имущество — так инвестор получил экономию более чем в 250 миллионов рублей Екатерина Зиновьева.

Это один из крупнейших во всей Восточной Европе центров ядерной медицины и самый большой в России.

Его основатель — ученый-медик Григорий Ройтберг. Вчера, 26 октября, он показал все технологии губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

«В Подмосковье появился уникальный медицинский центр, где можно получить квалифицированную помощь по самым современным методикам лечения», — отметила Зиновьева.

По ее словам, общий объем инвестиций в проект превысит восемь миллиардов рублей.