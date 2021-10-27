Институт ядерной медицины создаст около 300 новых рабочих мест в Химках
Мининвест Подмосковья: 300 новых рабочих мест появится в Химках благодаря Институту ядерной медицины
Новый медицинский центр для онкобольных создаст 300 рабочих мест в Химках. Это Институт ядерной медицины, построенный при содействии областного Мининвеста. В одном месте собрали лучшие мировые технологии.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, центр построили на частные средства.
Мы заключили соглашение о предоставлении льгот по налогу на имущество — так инвестор получил экономию более чем в 250 миллионов рублей
Это один из крупнейших во всей Восточной Европе центров ядерной медицины и самый большой в России.
Его основатель — ученый-медик Григорий Ройтберг. Вчера, 26 октября, он показал все технологии губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.
«В Подмосковье появился уникальный медицинский центр, где можно получить квалифицированную помощь по самым современным методикам лечения», — отметила Зиновьева.
По ее словам, общий объем инвестиций в проект превысит восемь миллиардов рублей.