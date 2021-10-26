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    26 октября 2021, 15:49

    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС

    Губернатор Воробьев и спикер Совфеда Матвиенко отметили уникальность помощи онкобольным в медицинском центре в Химках

    Анастасия Аброськина

    Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями вышло на новый уровень в Подмосковье. Крупнейший в стране центр ядерной медицины появился в Химках, составив конкуренцию мировым гигантам в этой сфере. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что помощь оказывают в том числе по ОМС.

    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС | Изображение 1

    Институт ядерной медицины в Химках открыли весной. Он стал одним из крупнейших в Восточной Европе.

    Пациенты с онкологическими заболеваниями проходят полный цикл обследований на оборудовании мирового уровня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что центр создали по последнему слову науки и медицины.

    То, что мы увидели в этом уникальном центре полного цикла, где проводится диагностика и выбирается тактика лечения, — это медицина будущего. И она сегодня есть. Мы находимся в Московской области

    Валентина Матвиенко.

    Это первый центр такого масштаба в России. Здесь передовые технологии, дорогостоящие аппараты и сотрудники с огромным опытом за плечами.

    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС | Изображение 2

    «Две самые главные проблемы, которые влияют на смертность, — это заболевания сердца и онкология. Чтобы победить рак, ты должен использовать самое современное оборудование, самые современные технологии. Оно стоит больших денег. Но спасает огромное количество людей», — сказал Воробьев.

    Например, здесь проводят радионуклидную терапию. Сегодня это самый прогрессивный метод лечения — он воздействует только на область поражения, не затрагивая другие органы и ткани.

    Лечение для всех по ОМС

    По словам Матвиенко, ошибочно считать, что это медицинский центр для богатых. Здесь пациентов лечат и по ОМС, несмотря на что, что комплекс построили на частные инвестиции.

    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС | Изображение 3

    «Этот центр доступен для всех граждан, потому что он лечит по тарифам обязательного медицинского страхования. То есть это не предполагает, что он для богатых людей и недоступен для других наших граждан. Центр берет обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС», — сказала она.

    Губернатор отметил, что Институт ядерной медицины в Химках построили на частные инвестиции. Это значимое подспорье для Подмосковья. Основатель центра — российский ученый-медик Григорий Ройтберг.

    Григорий Ефимович самых талантливых врачей всегда собирает, специалистов.Они работают здесь. Очень приятно, что большинство из них — жители Подмосковья

    Андрей Воробьев.
    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС | Изображение 4

    По словам главы Подмосковья, важно, чтобы частная медицина тоже находила свое место. При этом на высоком уровне должна быть и государственная медицина, в том числе поликлиники, стационары, плановая помощь.

    Образец для России и мира

    Матвиенко подчеркнула, что такой проект удалось реализовать благодаря тесному сотрудничеству властей и частного сектора.

    «Вообще сама Московская область отличается благоприятным инвестиционным климатом. <…> То, как работает подмосковная медицина, может быть образцом для других субъектов России», — рассказала она.

    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС | Изображение 5

    По словам спикера Совета Федерации, раньше онкологические заболевания считались приговором, но сегодня это уже далеко не так. И людям не нужно ехать ко врачам за границу.

    «Я очень хорошо знаком с западной медициной. И с немецкой, израильской, американской. Лучшего ничего нет нигде — есть такого уровня. Многие вещи брали за образец из Университета Джонса Хопкинса или из центров, с которыми мы работаем. Но лучшего пока нет», — сказал Ройтберг.

    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС | Изображение 6

    Он поблагодарил всю команду губернатора Подмосковья за мощную поддержку.

    Здесь я столкнулся с тем, что есть чиновники, которые хотят помогать, что я могу позвонить главе Химок, который сразу на утро проведет совещание о том, почему что-то не сделали. Это было настолько для меня удивительно. Поэтому хотелось сделать центр именно в Московской области

    Григорий Ройтберг.
    Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС | Изображение 7

    Ройтберг подытожил, что его задача — за ближайшие два года сделать этот лучшим. Уже сейчас он тесно сотрудничает с Университетом Джонса Хопкинса и ведущими клиниками Германии.