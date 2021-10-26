Уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня доступны по ОМС

Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями вышло на новый уровень в Подмосковье. Крупнейший в стране центр ядерной медицины появился в Химках, составив конкуренцию мировым гигантам в этой сфере. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что помощь оказывают в том числе по ОМС.

Институт ядерной медицины в Химках открыли весной. Он стал одним из крупнейших в Восточной Европе.

Пациенты с онкологическими заболеваниями проходят полный цикл обследований на оборудовании мирового уровня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что центр создали по последнему слову науки и медицины.

То, что мы увидели в этом уникальном центре полного цикла, где проводится диагностика и выбирается тактика лечения, — это медицина будущего. И она сегодня есть. Мы находимся в Московской области Валентина Матвиенко.

Это первый центр такого масштаба в России. Здесь передовые технологии, дорогостоящие аппараты и сотрудники с огромным опытом за плечами.

«Две самые главные проблемы, которые влияют на смертность, — это заболевания сердца и онкология. Чтобы победить рак, ты должен использовать самое современное оборудование, самые современные технологии. Оно стоит больших денег. Но спасает огромное количество людей», — сказал Воробьев.

Например, здесь проводят радионуклидную терапию. Сегодня это самый прогрессивный метод лечения — он воздействует только на область поражения, не затрагивая другие органы и ткани.

Лечение для всех по ОМС

По словам Матвиенко, ошибочно считать, что это медицинский центр для богатых. Здесь пациентов лечат и по ОМС, несмотря на что, что комплекс построили на частные инвестиции.

«Этот центр доступен для всех граждан, потому что он лечит по тарифам обязательного медицинского страхования. То есть это не предполагает, что он для богатых людей и недоступен для других наших граждан. Центр берет обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС», — сказала она.

Губернатор отметил, что Институт ядерной медицины в Химках построили на частные инвестиции. Это значимое подспорье для Подмосковья. Основатель центра — российский ученый-медик Григорий Ройтберг.

Григорий Ефимович самых талантливых врачей всегда собирает, специалистов.Они работают здесь. Очень приятно, что большинство из них — жители Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, важно, чтобы частная медицина тоже находила свое место. При этом на высоком уровне должна быть и государственная медицина, в том числе поликлиники, стационары, плановая помощь.

Образец для России и мира

Матвиенко подчеркнула, что такой проект удалось реализовать благодаря тесному сотрудничеству властей и частного сектора.

«Вообще сама Московская область отличается благоприятным инвестиционным климатом. <…> То, как работает подмосковная медицина, может быть образцом для других субъектов России», — рассказала она.

По словам спикера Совета Федерации, раньше онкологические заболевания считались приговором, но сегодня это уже далеко не так. И людям не нужно ехать ко врачам за границу.

«Я очень хорошо знаком с западной медициной. И с немецкой, израильской, американской. Лучшего ничего нет нигде — есть такого уровня. Многие вещи брали за образец из Университета Джонса Хопкинса или из центров, с которыми мы работаем. Но лучшего пока нет», — сказал Ройтберг.

Он поблагодарил всю команду губернатора Подмосковья за мощную поддержку.

Здесь я столкнулся с тем, что есть чиновники, которые хотят помогать, что я могу позвонить главе Химок, который сразу на утро проведет совещание о том, почему что-то не сделали. Это было настолько для меня удивительно. Поэтому хотелось сделать центр именно в Московской области Григорий Ройтберг.

Ройтберг подытожил, что его задача — за ближайшие два года сделать этот лучшим. Уже сейчас он тесно сотрудничает с Университетом Джонса Хопкинса и ведущими клиниками Германии.