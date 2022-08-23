Инспекторы проверили свалку строительных отходов у села Царево в Пушкино

В городском округе Пушкинский местные жители обратились к инспекторам с сообщением о том, что на участке сельскохозяйственного назначения выбрасываются строительные отходы. Сразу же была организована проверка территории вблизи села Царево. Выяснилось, что на земельный участок действительно сбрасывается мусор.

«В ходе проверки установлено, что в овраг на частном земельном участке с кадастровым номером 50:13:0030345:804 производится отсыпка грунта со строительным и бытовым мусором. В результате выезда взяты пробы, по результатам проверки Минэкологии примет процессуальное решение. В момент проверки техника на участке отсутствовала», — пояснила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Светлана Аипова добавила, что такие рейды проводятся в Подмосковье регулярно. Например, проверяются большегрузы с мусором на наличие у них разрешений на такую перевозку. В отношении нарушителей составляются протоколы, автомобили отправляются на штрафстоянки. Проверки будут продолжаться до осени текущего года.

Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. За пять лет преобразятся 50 лесопарков.