Инспекторы проверили чистоту вблизи избирательных участков Подмосковья. Устранили 70 нарушений

Инспекторы Госадмтехнадзора проверили соблюдение чистоты вблизи избирательных участков в Подмосковье. Контроль порядка усилили накануне 1 июля — главного дня голосования по изменению Конституции. Убрали 70 нарушений, замеченных в содержании территорий.

В области оборудовали 4 018 избирательных участков для очного голосования. И больше 2,5 тысячи из них уже проверили. Об этом рассказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Выявлено 121 нарушение чистоты, порядка и благоустройства, 70 из которых устранено Олег Баженов.

Начальник ведомства подчеркнул, что проверки прилегающих к избирательным участкам территорий продолжаются.

Уже за первые четыре дня голосования свой выбор по поправкам к Конституции сделали более 2,3 миллиона человек. И, по словам главы Мособлизбиркома Ильи Березкина, «никаких нарушений или замечаний по работе комиссий не было».

Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому.