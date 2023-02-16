Подмосковье 16 февраля 2023, 13:22 Инспекторы проследят за устранением еще 130 вандальных надписей в Подмосковье

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Около 130 вандальных надписей выявили в Подмосковье за две недели. Большинство из них оказалось в Протвине.

В ведомстве отметили, что граффити не всегда можно назвать арт-объектами. Часто они портят облик города. Чтобы вовремя устранять такие нарушения, инспекторы фиксируют все замечания и направляют их ответственным службам.

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По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, в Протвине выявили 28 вандальных рисунков. Еще 22 — в Серпухове и 18 — в Можайске. Нарушителям грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.

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