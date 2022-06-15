Инспекторы Подмосковья выявили более 25 тысяч нарушений использования земель с января

Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели свыше 60 тысяч участков с начала года. Незаконное коммерческое использование выявили на 25 тысячах из них.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

В этом году планируем проинспектировать 68,6 тысячи земельных участков с целью выявления коммерческой составляющей Анна Кротова.

Как сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, земли для ИЖС, огородничества, личного хозяйства и садоводства предназначены исключительно для использования в личных целях.

К ним относятся строительство дома, дачи, садоводство.

«Выявлять коммерцию на таких землях мы стали все чаще: кто-то строит автомойки, кто-то обустраивает фермы, другие возводят гостиницы. Все это нарушение законодательства», — объяснила она.

Согласно закону, земли для коммерческого использования облагаются налогом не по льготной налоговой ставке 0,3%, а по ставке 1,5%.

Сведения о собственниках направили в налоговую службу для принятия решения и доначисления налога.