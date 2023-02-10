10 февраля 2023, 13:20
Инспекторы охотничьего надзора опровергли информацию о бродящем в Наро-Фоминске медведе
Инспекторы госохотнадзора Подмосковья провели проверку в Наро-Фоминске. Из Территориального управления Веселево поступило сообщение, что вблизи деревни якобы ходит медведь-шатун.
Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что жители прислали фото больших отпечатков лап, которые обнаружили во время лыжной прогулки.
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«Специалисты Управления госохотнадзора проверили сведения и выяснили, что на самом деле отпечатки принадлежат собаке крупного размера. Меры предосторожности излишни», — сказал министр.
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Он напомнил, что медведи в Подмосковье обитают только на границе с Тверской и Смоленской областями, в том числе на территории комплекса «Завидово». Их численность сейчас достигает 10-15 особей.
В министерстве добавили, что в Подмосковье также обитают другие животные, с которыми важно вести себя осмотрительно. Если они встречаются вблизи жилых домов, необходимо сообщить по телефону 112.
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Наро-Фоминск
Животные
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