Подмосковье 10 февраля 2023, 13:20 Инспекторы охотничьего надзора опровергли информацию о бродящем в Наро-Фоминске медведе

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Инспекторы госохотнадзора Подмосковья провели проверку в Наро-Фоминске. Из Территориального управления Веселево поступило сообщение, что вблизи деревни якобы ходит медведь-шатун.

Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что жители прислали фото больших отпечатков лап, которые обнаружили во время лыжной прогулки.

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«Специалисты Управления госохотнадзора проверили сведения и выяснили, что на самом деле отпечатки принадлежат собаке крупного размера. Меры предосторожности излишни», — сказал министр.

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Он напомнил, что медведи в Подмосковье обитают только на границе с Тверской и Смоленской областями, в том числе на территории комплекса «Завидово». Их численность сейчас достигает 10-15 особей.

В министерстве добавили, что в Подмосковье также обитают другие животные, с которыми важно вести себя осмотрительно. Если они встречаются вблизи жилых домов, необходимо сообщить по телефону 112.

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