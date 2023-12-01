Подмосковье 01 декабря 2023, 11:42 Инспекторы назвали топ округов Подмосковья по ремонту подъездов в прошедшие 2 недели ГЖИ МО

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С начала года Госжилинспекция Московской области приняла почти 13 тысяч подъездов после ремонта. За две недели в число лидеров по количеству обновленных объектов вошли четыре округа: Клин, Орехово-Зуево, Коломна и Пушкино.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина заявила, что за 14 дней жилищные инспекторы приняли еще 184 подъезда.

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«Ремонт может быть не принят, а подъезд отправлен на пересдачу из-за недоработок. Но, надо признать, управляющие компании оперативно устраняют все замечания, самое распространенное из которых — отсутствие качественной уборки после проведенных работ», — подчеркнула Федина.

Например, работы успешно выполнили в доме на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Работу управляющей организации ООО «Северянка участок № 1» посчитали удовлетворительной после устранения замечаний, выявленных на первичном осмотре. Ремонт подъезда на улице Академика Королева в Хотькове приняли без замечаний с первого раза.

Хорошую оценку качества ремонтов получили подъезды в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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