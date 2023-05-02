02 мая 2023, 15:27
Инспекторы назвали топ-5 округов Подмосковья по числу случаев с самозахватом земельных участков
Земельные инспекторы Московской области назвали пять округов, где жители чаще всего самовольно занимали участки. Это Коломна, Одинцово, Подольск, Пущино и Королев, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.
Собственникам земельных участков выдали уведомления о нарушениях. Трое из них покинули участки, а двое воспользовались услугой по перераспределению.
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В итоге общая сумма, полученная муниципальными образованиями от перераспределений, составила более 4,5 миллиона рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Коломна
Подольск
Королев
Пущино
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