Подмосковье 02 мая 2023, 15:27 Инспекторы назвали топ-5 округов Подмосковья по числу случаев с самозахватом земельных участков Фото Минимущества

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Земельные инспекторы Московской области назвали пять округов, где жители чаще всего самовольно занимали участки. Это Коломна, Одинцово, Подольск, Пущино и Королев, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Собственникам земельных участков выдали уведомления о нарушениях. Трое из них покинули участки, а двое воспользовались услугой по перераспределению.

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В итоге общая сумма, полученная муниципальными образованиями от перераспределений, составила более 4,5 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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