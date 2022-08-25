Инспекторы Минэкологии Подмосковья пресекли попытку устроить свалку в Истре

Специалисты экологического надзора Минэкологии Московской области провели проверку в рамках борьбы с нелегальными свалками в Истре. Они работали совместно с сотрудниками Главного управления содержания территорий и полицией.

«В ходе совместной проверки было проверено 22 большегрузных самосвала. У троих водителей отсутствовали документы на перевозку отходов, электронные талоны не оформлялись. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Инспекторам и правоохранителям удалось предотвратить незаконный сброс 30 кубометров мусора. Самосвалы нарушителей были изъяты и отправлены на штрафстоянку.

По словам Фирсова, Минэкологии вместе с правоохранителями выявляет не только перевозчиков, но и организаторов свалок. Несколько дней назад ГУ МВД России по региону аннулировало вид на жительство иностранца, свозившего строительные отходы. Ему запретили въезжать на территорию России.

Накануне инспекторы проверили свалку у села Царево в Пушкино. Аналогичные рейдырегулярно проводят в Подмосковье.